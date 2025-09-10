Уряд затвердив Програму дій на 2025 рік і передав її до Верховної Ради

Кабмін затвердив Програму дій із 12 пріоритетами, серед яких оборона, євроінтеграція, підтримка ветеранів та розвиток економіки.

Кабінет міністрів ухвалив Програму дій уряду на 2025 рік та направив документ на розгляд парламенту.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, у програмі визначено 12 ключових пріоритетів: безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси та реформи, розвиток бізнесу, освіта і наука, медицина й спорт, відбудова, стабільність узимку та культура.

За її словами, документ окреслює кроки для зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення виробництва озброєння, захисту громадян, розвитку економіки та підготовки України до членства в ЄС.

Програму вперше презентували 18 серпня для народних депутатів, міжнародних партнерів і представників аналітичних центрів. Після цього уряд зібрав пропозиції для доопрацювання — від експертів, бізнесу, громадських організацій та громадян.

Загалом надійшло 683 пропозиції, з яких найбільше стосувалися Міністерства економіки (184) та Міністерства розвитку громад та територій (80). Більшість зауважень врахували повністю або частково, чимало з них вже реалізуються у межах чинних стратегій.

«Я дякую всім, хто долучився до створення програми із конструктивними пропозиціями. Тепер працюємо для втілення запланованого.», — зазначила Свириденко.

Серед пріоритетів Кабміну:

1. Безпека та оборона.

Половина бюджету озброєнь має спрямовуватися українським виробникам. Заплановано запуск Defence City та створення спільних виробництв зі світовими компаніями, зокрема Rheinmetall і BAE Systems.

2. Євроінтеграція.

До кінця року Україна має намір розпочати переговори з ЄС щодо вступу за шістьма кластерами.

3. Антикорупція.

Від початку роботи нового уряду було перезавантажено діяльність БЕБ, АРМА та Митниці. Серед подальших кроків — цифрові сервіси е-Нотаріат, е-Суд та ЦНАП 2.0.

4. Добробут — це допомога тим, хто потребує допомоги.

Передбачено компенсації за зруйноване житло, зміни у пенсійній системі та соціальних послугах. У 2025–2026 роках на розвиток прифронтових регіонів планується 75 млрд грн. Програми підтримки охоплять 180 тис. родин при народженні дитини та 100 тис. родин із дітьми до трьох років завдяки ініціативам єЯсла та єСадок.

5. Ветеранська політика.

У планах уряду — ухвалення Кодексу законів про Захисників і Захисниць, відкриття ветеранських просторів, видача житлових сертифікатів та грантів для бізнесу ветеранів.

6. Макрофінанси та реформи.

Україна отримала запевнення партнерів у фінансовій підтримці обсягом 37,4 млрд доларів на 2026–2027 роки. Очікується нова програма МВФ і ухвалення оновленого Митного кодексу.

7. Бізнес.

До 2026 року планується залучення понад 5 млрд євро інвестицій. Перший проєкт Американсько-Українського фонду відбудови оцінюється у 100 млн доларів. Політика «Зроблено в Україні» отримає 55 млрд грн. Бізнес матиме п’ятирічний період без перевірок, очікується дерегуляція та надходження 12 млрд грн від приватизації, включно із санкційними активами. Окремо плануються агрохаби Grain Ukraine та Food from Ukraine, а також масштабний проєкт зі зрошення.

8. Здоров’я та спорт.

Зарплати лікарів первинки та екстренки зростуть до 35 тис. грн. Додаткові стимули передбачені для медиків у селах та прифронтових регіонах. Планується щорічний чекап для українців 40+, відкриття 200 Центрів ментального здоров’я та 300 реабілітаційних просторів. У спорті — залучення 3 млн українців до масових проєктів, створення Olympic Lab та запровадження ініціативи ЄС «Молодіжна гарантія».

9. Освіта і наука.

Підвищення кваліфікації пройдуть 100 тис. учителів і 50 тис. вихователів, буде відкрито 500 садків. Запланована реформа фінансування вищої освіти та науки, запуск ScienceCity, гранти для 2000 молодих дослідників і розвиток STEM-аспірантури. До 2026 року передбачено 10 спільних науково-технічних проєктів із бізнесом, а програма «Мрія» охопить 1,1 млн дітей.

10. Відбудова.

Створюється Фонд Відновлення та комплексний план відбудови житла, енергетики й інфраструктури. Запускається програма «ВідновиДім» та спеціальні програми повернення українців із житлом, роботою та соцпідтримкою. Також планується механізм множинного громадянства.

11. Культура.

До 2025 року розпочнеться реставрація щонайменше 10 об’єктів культурної спадщини, а до 2026-го інвестується 500 млн грн у її відновлення. Планується оцифрування 100 тис. музейних експонатів і створення реєстру всіх об’єктів національного значення.

12. Зимова стабільність.

Уряд планує накопичити 13,2 млрд кубів газу, запустити нові генеруючі потужності та посилити захист енергетичної інфраструктури.

