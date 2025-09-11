Кабмин обновил правила работы с открытыми данными

Отныне самые важные данные, которые представляют общественную ценность, будут собраны в обновленном едином перечне.

Кабинет Министров принял постановление об обновлении правил работы с открытыми данными. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Открытые данные — это информация, которую органы власти собирают, хранят и делают доступной для всех в удобном цифровом формате, но без персональных или конфиденциальных данных. Это могут быть данные о бюджете, транспорте, образовании, медицине или даже реестры предприятий.

«Отныне самые важные данные, которые представляют общественную ценность, будут собраны в обновленном едином перечне. Это позволит гражданам, бизнесу и общественным организациям быстрее находить нужную информацию и использовать ее для аналитики, создания сервисов или контроля за деятельностью власти», — заявили в министерстве.

Отмечается, что обновленные правила также помогут государственным органам работать с данными качественнее. Они получат четкие рекомендации по загрузке информации на Единый портал открытых данных.

