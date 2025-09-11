Практика судів
Кабмін оновив правила роботи з відкритими даними

09:59, 11 вересня 2025
Відтепер найважливіші дані, які становлять суспільну цінність, будуть зібрані в оновленому єдиному переліку.
Фото: tax.gov.ua
Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо оновлення правил роботи з відкритими даними. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Відкриті дані — це інформація, яку органи влади збирають, зберігають та роблять доступними для всіх у зручному цифровому форматі, але без персональних чи конфіденційних даних. Це можуть бути дані про бюджет, транспорт, освіту, медицину чи навіть реєстри підприємств.

«Відтепер найважливіші дані, які становлять суспільну цінність, будуть зібрані в оновленому єдиному переліку. Це дозволить громадянам, бізнесу та громадським організаціям швидше знаходити потрібну інформацію і використовувати її для аналітики, створення сервісів чи контролю за діяльністю влади», - заявили у міністерстві.

Зазначається, що оновлені правила також допоможуть державним органам працювати з даними якісніше. Вони отримають чіткі рекомендації щодо завантаження інформації на Єдиний портал відкритих даних.

Кабінет Міністрів України

