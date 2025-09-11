САП требует взыскать более 8 млн грн активов начальника Госэкоинспекции в доход государства

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на сумму более 8 млн грн, которые принадлежат и используются начальником Госэкоинспекции одной из областей.
По данным следствия, речь идет о:
Следователи установили, что машины были куплены женой должностного лица по заниженным ценам, якобы за счет средств от продажи предыдущих авто. В то же время сам чиновник мог прямо или косвенно распоряжаться этими активами.
Анализ доходов должностного лица и членов его семьи показал: приобрести такое имущество за законные доходы они не могли. В частности, в 2021 и 2024 годах семья не имела официальных доходов, которые могли бы объяснить происхождение денежных активов, указанных в декларациях.
Учитывая это, прокурор САП требует признать активы необоснованными и взыскать их в доход государства.
