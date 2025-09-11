Практика судів
  1. В Україні

САП вимагає стягнути понад 8 млн грн активів начальника Держекоінспекції в дохід держави

10:50, 11 вересня 2025
Автопарк із BMW, Audi та Toyota: САП звернулася до ВАКС у справі начальника Держекоінспекції однієї з областей – Головного держінспектора з охорони природного середовища області.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на суму понад 8 млн грн, які належать і використовуються начальником Держекоінспекції однієї з областей.

За даними слідства, йдеться про:

  • частину коштів, витрачених на придбання семи автомобілів марок Toyota, Volkswagen, Audi та BMW;
  • майже 500 тис. грн, отриманих як прибуток від відчуження цих активів, і ще 555 тис. грн, використаних на формування грошових активів;
  • автомобіль Volkswagen Tiguan 2024 року випуску вартістю 1,87 млн грн.

Слідчі встановили, що машини були куплені дружиною посадовця за заниженими цінами, начебто за рахунок коштів від продажу попередніх авто. Водночас сам посадовець міг прямо чи опосередковано розпоряджатися цими активами.

Аналіз доходів посадовця та членів його родини показав: придбати таке майно за законні кошти вони не могли. Зокрема, у 2021 та 2024 роках сім’я не мала офіційних доходів, які могли б пояснити походження грошових активів, зазначених у деклараціях.

З огляду на це прокурор САП вимагає визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави.

