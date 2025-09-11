Кабмин обновил условия выплаты премий и надбавок учителям — ежегодную премию получат все

Правительство приняло изменения, предусматривающие ежегодное вознаграждение для педагогов, новые надбавки за выслугу лет и доплаты за инклюзивное обучение.

Кабинет министров принял изменения к постановлениям, которые регулируют порядок выплат педагогическим и научно-педагогическим работникам. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Основные изменения:

Ежегодное вознаграждение: педагогическим работникам государственных и коммунальных учреждений образования независимо от подчинения устанавливается ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд и образцовое выполнение обязанностей — в размере до одного должностного оклада (ставки зарплаты).

«Обновили условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд учителям, и теперь оно должно выплачиваться всем педагогическим работникам всех учреждений и учреждений независимо от ведомственного подчинения», - отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Надбавка за выслугу лет: в стаж педагогической работы теперь засчитываются периоды работы на должностях, которые ранее были исключены из перечня (заведующий и консультант психолого-медико-педагогической консультации, заведующий и методист фильмотеки органов управления образованием, старший вожатый, вожатый в учреждениях образования). Это связано с изменением наименований некоторых должностей и учреждений.

Доплаты и повышения:

Размеры доплат педагогам определяет руководитель учреждения в пределах фонда зарплаты по согласованию с профсоюзом (если он создан).

Повышение должностных окладов и доплат руководителям учреждений осуществляется по решению органа высшего уровня.

Учредители и сами учреждения образования могут устанавливать дополнительные доплаты за счёт собственных поступлений.

Инклюзивное образование: введена новая доплата в размере 20% должностного оклада воспитателю-методисту в учреждениях дошкольного образования, где создано три и более инклюзивных групп для детей с особыми образовательными потребностями.

Утратило силу постановление: отменено правительственное постановление от 5 июня 2000 года № 898, которое регулировало использование средств из госбюджета на образование в 2000 году.

