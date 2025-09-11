Практика судів
Уряд оновив умови виплати премій та надбавок вчителям — щорічну премію отримуватимуть усі

11:26, 11 вересня 2025
Кабмін ухвалив зміни, які передбачають щорічну винагороду для педагогів, нові надбавки за вислугу років та доплати за інклюзивне навчання.
Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанов, що регулюють порядок виплат педагогічним та науково-педагогічним працівникам. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Основні зміни:

Щорічна винагорода: педагогічним працівникам державних і комунальних закладів освіти незалежно від підпорядкування встановлюється щорічна грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання обов’язків — у розмірі до одного посадового окладу (ставки зарплати).

«Оновили умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям, і тепер вона має виплачуватися усім педагогічним працівникам усіх закладів та установ незалежно від відомчого підпорядкування», - зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Надбавка за вислугу років: до стажу педагогічної роботи тепер зараховуються періоди роботи на посадах, які раніше були виключені з переліку (завідувач і консультант психолого-медико-педагогічної консультації, завідувач та методист фільмотеки органів управління освітою, старший вожатий, вожатий у закладах освіти). Це пов’язано зі зміною найменувань деяких посад та установ.

Доплати та підвищення:

  • Розміри доплат педагогам визначає керівник закладу в межах фонду зарплати за погодженням із профспілкою (якщо вона створена).
  • Підвищення посадових окладів і доплат керівникам закладів здійснюється за рішенням органу вищого рівня.
  • Засновники та самі заклади освіти можуть встановлювати додаткові доплати за рахунок власних надходжень.

Інклюзивна освіта: введена нова доплата у розмірі 20% посадового окладу вихователю-методисту в закладах дошкільної освіти, де створено три і більше інклюзивних груп для дітей з особливими освітніми потребами.

Втратила чинність постанова: скасовано урядову постанову від 5 червня 2000 року № 898, що регулювала використання коштів із держбюджету на освіту у 2000 році.

