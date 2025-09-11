Включение времени службы в теробороне госслужащим в стаж работы для присвоения очередного ранга — разъяснение НАГС

Госслужащий, который состоит в трудовых отношениях с соответствующим государственным органом и с которым не расторгнут трудовой договор, считается находящимся на должности государственной службы — НАГС.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы разъяснило вопрос включения времени службы в территориальной обороне госслужащим в стаж работы для присвоения очередного ранга.

Положениями статьи 17 Конституции Украины установлено, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа.

Статьей 1 Закона Украины «Об основах национального сопротивления» определено, что добровольческое формирование территориальной общины — это военизированное подразделение, сформированное на добровольной основе из граждан Украины, проживающих в пределах территории соответствующей территориальной общины, которое предназначено для участия в подготовке и выполнении задач территориальной обороны.

Согласно пункту 16 Положения о добровольческих формированиях территориальных общин, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года № 1449, членом добровольческого формирования может быть гражданин Украины в возрасте от 18 лет, который проживает на территории общины, где действует добровольческое формирование, прошел медицинский, профессиональный и психологический отбор (проверку) и заключил контракт добровольца территориальной обороны.

В пунктах 1, 3 Контракта добровольца территориальной общины, форма которого утверждена приказом Министерства обороны Украины от 07 марта 2022 года № 84, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 07 марта 2022 года за № 307/37643, предусмотрено, что доброволец ознакомился с законами и другими нормативно-правовыми актами Украины относительно национального сопротивления, добровольческих формирований территориальных общин, территориальной обороны и добровольно принимает на себя обязательства выполнять, в частности, государственные и/или общественные обязанности в интересах Украинского народа.

На добровольца, который заключил контракт, распространяются гарантии социально-правовой защиты, предусмотренные Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и статьей 119 Кодекса законов о труде Украины.

Так, согласно статье 119 Кодекса законов о труде Украины, на время выполнения государственных или общественных обязанностей, если по действующему законодательству Украины эти обязанности могут осуществляться в рабочее время, работникам гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка.

Ранги госслужащим присваиваются согласно статье 39 Закона № 889 и Порядку присвоения рангов государственных служащих, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 20 апреля 2016 года № 306 (далее — Порядок).

В соответствии с частью шестой статьи 39 Закона № 889 очередной ранг в пределах соответствующей категории должностей присваивается госслужащему каждые три года с учетом результатов оценки его служебной деятельности.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания, а также в течение шести месяцев со дня получения госслужащим отрицательной оценки по результатам оценки служебной деятельности очередной ранг госслужащему не присваивается. Такие периоды не засчитываются в срок, указанный в абзаце первом этой части.

Абзацем третьим пункта 9 Порядка установлено, что в стаж работы для присвоения очередного ранга засчитывается период прохождения военной службы по призыву во время мобилизации или в особый период госслужащим, который был освобожден от выполнения своих должностных обязанностей.

Вместе с тем абзацем четвертым пункта 9 Порядка определено, что в стаж работы для присвоения очередного ранга не засчитывается период пребывания госслужащего в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста. В таком случае стаж работы для присвоения очередного ранга исчисляется с учетом суммарно периода работы до указанных отпусков и периода работы после выхода из них.

В НАГС подчеркнули, что положениями Порядка не предусмотрены другие периоды, которые не засчитываются в стаж работы для присвоения очередного ранга.

Кроме того, согласно части третьей статьи 5 Закона № 889 действие норм трудового законодательства распространяется на госслужащих в части отношений, не урегулированных Законом № 889.

В соответствии со статьей 21 Кодекса законов о труде Украины трудовым договором является соглашение между работником и владельцем предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом либо физическим лицом, по которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением, а владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган либо физическое лицо обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным договором и соглашением сторон.

«Итак, госслужащий, который состоит в трудовых отношениях с соответствующим государственным органом и с которым не расторгнут трудовой договор, считается находящимся на должности государственной службы.

Таким образом, период освобождения госслужащего от выполнения должностных обязанностей в связи с выполнением им задач обороны и своего конституционного долга по защите Родины, как члена добровольческого формирования территориальной общины (ТРО), с которым заключен контракт, включается для присвоения очередного ранга. То есть в случае наступления срока для присвоения очередного ранга такому госслужащему присваивается очередной ранг.

Отдельно сообщаем, что разъяснения министерств, других центральных органов исполнительной власти имеют лишь информационный характер и не устанавливают правовых норм», — добавили в НАГС.

