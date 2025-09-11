Включення часу служби в теробороні держслужбовцям до стажу роботи для присвоєння чергового рангу — роз’яснення НАДС

Держслужбовець, який перебуває у трудових відносинах з відповідним державним органом і з яким не розірвано трудовий договір, вважається таким, що перебуває на посаді державної служби — НАДС.

Національне агентство України з питань державної служби роз’яснило питання включення часу служби в територіальній обороні державним службовцям до стажу роботи для присвоєння чергового рангу.

Положеннями статті 17 Конституції України встановлено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Статтею 1 Закону України «Про основи національного спротиву» визначено, що добровольче формування територіальної громади - це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони.

Згідно з пунктом 16 Положення про добровольчі формування територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1449, членом добровольчого формування може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє добровольче формування, пройшов медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку) і уклав контракт добровольця територіальної оборони.

У пунктах 1, 3 Контракту добровольця територіальної громади, форма якого затверджена наказом Міністерства оборони України від 07 березня 2022 року № 84, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 березня 2022 року за № 307/37643, передбачено, що доброволець ознайомився із законами та іншими нормативноправовими актами України щодо національного спротиву, добровольчих формувань територіальних громад, територіальної оборони і добровільно бере на себе зобов'язання виконувати, зокрема, державні та/або громадські обов'язки в інтересах Українського народу.

На добровольця, який уклав контракт, поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України «Про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та статті 119 Кодексу законів про працю України.

Так згідно зі статтею 119 Кодексу законів про працю України на час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Ранги державним службовцям присвоюються згідно зі статтею 39 Закону № 889 та Порядком присвоєння рангів державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 (далі - Порядок).

Відповідно до частини шостої статті 39 Закону № 889 черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

Абзацом третім пункту 9 Порядку встановлено, що до стажу роботи для присвоєння чергового рангу зараховується період проходження військової служби за призовом під час мобілізації або на особливий період державним службовцем, який був увільнений від виконання своїх посадових обов'язків.

Разом з тим абзацом четвертим пункту 9 Порядку визначено, що до стажу роботи для присвоєння чергового рангу не зараховується період перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку. У такому разі стаж роботи для присвоєння чергового рангу обчислюється з урахуванням сумарно періоду роботи до зазначених відпусток та періоду роботи після виходу з них.

У НАДС підкреслили, що положеннями Порядку не передбачено інших періодів, які не зараховуються до стажу роботи для присвоєння чергового рангу.

Крім того, згідно із частиною третьою статті 5 Закону № 889 дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих Законом № 889.

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

«Отже, державний службовець, який перебуває у трудових відносинах з відповідним державним органом і з яким не розірвано трудовий договір, вважається таким, що перебуває на посаді державної служби.

Таким чином, період увільнення державного службовця від виконання посадових обов'язків у зв'язку з виконанням ним завдань оборони та свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, як члена добровольчого формування територіальної громади (ТРО), з яким укладено контракт, включається для присвоєння чергового рангу. Тобто у разі настання строку для присвоєння чергового рангу такому державному службовцю присвоюється черговий ранг.

Окремо повідомляємо, що роз'яснення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм», - додали у НАДС.

