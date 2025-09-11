Практика судов
ВСП вернул без рассмотрения ходатайство прокуратуры о продлении отстранения судьи из Донетчины

11:05, 11 сентября 2025
Высший совет правосудия не продлил отстранение судьи, подозреваемой в отрицании агрессии РФ.
Высший совет правосудия 11 сентября отказался рассматривать ходатайство заместителя Генпрокурора Марии Вдовиченко о продлении срока временного отстранения от отправления правосудия судьи Марьинского райсуда Донецкой области, командированной в Шевченковский райсуд Запорожья.

Причина — документ был подан с нарушением установленного законом срока. Это сделало невозможным его рассмотрение и стало основанием для возвращения без рассмотрения.

15 августа этого года судье сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УКУ — в признании правомерной и отрицании вооружённой агрессии РФ против Украины, а также в признании законной временной оккупации части территории Украины.

21 августа ВСП уже отстранил судью от отправления правосудия до 12 сентября в связи с привлечением к уголовной ответственности.

судья ОГП ВСП

