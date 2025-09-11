Практика судів
ВРП повернула без розгляду клопотання прокуратури щодо продовження відсторонення судді з Донеччини

11:05, 11 вересня 2025
Вища рада правосуддя не продовжила відсторонення судді, підозрюваної у запереченні агресії РФ.
ВРП повернула без розгляду клопотання прокуратури щодо продовження відсторонення судді з Донеччини
Вища рада правосуддя 11 вересня відмовилася розглядати клопотання заступниці Генпрокурора Марії Вдовиченко про продовження строку тимчасового відсторонення від правосуддя судді Мар’їнського райсуду Донецької області, відрядженої до Шевченківського райсуду Запоріжжя.

Причина — документ був поданий із порушенням визначеного законом строку. Це унеможливило його розгляд і стало підставою для повернення без розгляду.

15 серпня цього року судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ — у визнанні правомірною та запереченні збройної агресії РФ проти України, а також у визнанні законною тимчасової окупації частини території України.

21 серпня ВРП вже відсторонила суддю від здійснення правосуддя до 12 вересня у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

суддя ОГП ВРП

