В Киеве задержали дельца, который за 13500 евро переправлял мужчин в Румынию

Киевлянин пообещал за деньги организовать «клиенту» нелегальный выезд в Румынию.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 42-летнему мужчине по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу, а также получения денег за влияние на сотрудников Государственной пограничной службы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Установлено, что киевлянин пообещал за деньги организовать «клиенту» нелегальный выезд в Румынию. Для этого сначала мужчину должны были довезти до Черновицкой области, а уже там нужно было перейти границу пешком.

«Такие услуги организатор схемы оценил в 13 500 евро, заверяя, что часть денег получат пограничники, которые помогут с незаконным пересечением границы», — заявили в прокуратуре.

После получения части оговоренной суммы организатор схемы был задержан и ему сообщили о подозрении.

В суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 605 600 гривен.

