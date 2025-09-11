У Києві затримали ділка, який за 13500 євро переправляв чоловіків до Румунії

Киянин пообіцяв за гроші організувати «клієнту» нелегальний виїзд до Румунії.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 42-річному чоловіку за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, а також одержання грошей за вплив на співробітників Державної прикордонної служби. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що киянин пообіцяв за гроші організувати «клієнту» нелегальний виїзд до Румунії. Для цього, спочатку чоловіка довозять до Чернівецької області, а вже там потрібно буде перейти кордон пішки.

«Такі послуги організатор схеми оцінив у 13 500 євро, запевняючи що частину грошей отримають прикордонники, які допоможуть із незаконним перетином кордону», - заявили у прокуратурі.

Після отримання частини обумовленої суми організатора схеми затримали та повідомили про підозру.

До суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 605 600 гривень.

