Практика судів
  1. В Україні

У Києві затримали ділка, який за 13500 євро переправляв чоловіків до Румунії

19:56, 11 вересня 2025
Киянин пообіцяв за гроші організувати «клієнту» нелегальний виїзд до Румунії.
У Києві затримали ділка, який за 13500 євро переправляв чоловіків до Румунії
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 42-річному чоловіку за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, а також одержання грошей за вплив на співробітників Державної прикордонної служби. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що киянин пообіцяв за гроші організувати «клієнту» нелегальний виїзд до Румунії. Для цього, спочатку чоловіка довозять до Чернівецької області, а вже там потрібно буде перейти кордон пішки.

«Такі послуги організатор схеми оцінив у 13 500 євро, запевняючи що частину грошей отримають прикордонники, які допоможуть із незаконним перетином кордону», - заявили у прокуратурі.

Після отримання частини обумовленої суми організатора схеми затримали та повідомили про підозру.

До суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 605 600 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Член комітету з нацбезпеки запропонував підняти у ТЦК зарплати на рівень НАБУ, ДБР і прокуратури

«Якщо ми хочемо мати ефективні ТЦК, які не будуть згадуватись у корупції, нам потрібно їм забезпечити ринкову заробітну плату на рівні НАБУ, ДБР, прокуратури» – член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко.

В Офісі Генпрокурора наголосили на потребі створення військової поліції, військових судів та військової адвокатури

За словами заступника Генпрокурора Андрія Лещенка, потрібно створити систему військової юстиції, куди увійдуть військова поліція з функціями оперативно-розшукової діяльності, а також слідчі підрозділи, військові прокурори, військові суди та адвокатура.

Для суддів місцевих та апеляційних судів, яких планують призначити на посади у 2026 році, поки що не передбачена суддівська винагорода

Для новопризначених суддів необхідно додатково передбачити фінансування у розмірі 3 млрд 817 млн гривень.

Помічник судді місцевого загального суду тепер має отримувати 27 тисяч грн, апеляційного – 34,5 тисяч грн — ДСА озвучила оклади після постанови Кабміну

Секретар судового засідання у місцевому загальному суді після цих змін має отримувати 17-19,5 тисяч грн, а головний спеціаліст від 14,8 тисяч грн до 19,5 тисяч грн.

У Верховному Суді нагадали, що очікують від ВККС оголошення нового конкурсу до касаційних судів

У 2019-2025 роках Верховний Суд з різних причин «втратив» вже 51 суддю.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду