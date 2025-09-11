Кабмин изменил порядок ведения Государственного земельного кадастра

Правительство 10 сентября внесло изменения в Порядок ведения Государственного земельного кадастра.
Постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 17 октября 2012 года № 1051» изменяет подходы к рассмотрению заявления о внесении сведений (изменений в них) в Государственный земельный кадастр и приложенных к нему документов с учетом положений Закона Украины «Об административной процедуре».
Принятые изменения способствуют установлению четких правил взаимодействия между государством и гражданами в сфере ведения Государственного земельного кадастра. В частности, процедуры и дедлайны для представителей бизнеса станут более предсказуемыми. Кроме того, ожидается уменьшение количества задержек и расходов, поскольку появится возможность исправить недостатки без подачи «с нуля».
В частности, постановление предусматривает:
