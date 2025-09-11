Кабмін змінив порядок ведення Державного земельного кадастру

Постанова уряду змінює підходи до розгляду заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та доданих до неї документів.

Фото: agropolit.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд 10 вересня вніс зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051» змінює підходи до розгляду заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та доданих до неї документів з урахуванням положень Закону України «Про адміністративну процедуру».

Ухвалені зміни сприяють встановленню чітких правил взаємодії між державою та громадянами у сфері ведення Державного земельного кадастру, зокрема, процедури і дедлайни для представників бізнесу стануть більш передбачуваними. Крім того, очікується зменшення кількості затримок і витрат, оскільки з'явиться можливість виправити недоліки без подання «з нуля».

Зокрема, постанова передбачає:

можливість прийняття до розгляду неповного пакета документів;

реєстрацію заяви незалежно від того чи враховано заявником наявні помилки;

прийняття Державним кадастровим реєстратором рішень про залишення заяви без руху, та інформування заявника про виявлені недоліки, спосіб усунення недоліків;

впровадження процедури прийняття позитивних рішень про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

визначення нових форм документів Державного земельного кадастру, які створюються під час розгляду поданих заяв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.