Практика судов
В Украине запустили онлайн-заказ бумажной выписки о несудимости

13:08, 11 сентября 2025
Бумажную выписку о судимости с апостилем и доставкой можно заказать онлайн через «Дію» или сайт МВД.
Фото: МВД
В Украине бумажную выписку о наличии или отсутствии судимости, в частности с апостилем, теперь можно заказать онлайн в несколько кликов. Ранее для получения документа необходимо было лично обращаться в офис Министерства внутренних дел в Киеве или действовать через законного представителя. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Как заказать выписку

Для оформления выписки достаточно:

  • авторизоваться в «Едином окне для граждан» по ссылке или в приложении «Дія»;
  • заполнить электронную форму;
  • выбрать опцию «бумажная выписка»;
  • указать способ получения: в МВД, в ближайшем отделении Укрпочты или курьерской доставкой.

В «Едином окне для граждан» доступен заказ выписки как с апостилем, так и без него. Срок изготовления составляет до 30 дней, а с апостилем – дополнительно до 5 дней. Процесс можно отслеживать онлайн.

Эта услуга является одной из самых востребованных: в 2025 году украинцы заказали более 44 тысяч бумажных выписок, из которых 33,5 тысячи – с апостилем.

