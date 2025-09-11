В Україні запустили онлайн-замовлення паперового витягу про несудимість

Паперовий витяг про судимість з апостилем і доставкою можна замовити онлайн через Дію або сайт МВС.

Фото: МВС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні паперовий витяг про наявність чи відсутність судимості, зокрема з апостилем, відтепер можна замовити онлайн через кілька кліків. Раніше для отримання документа необхідно було особисто звертатися до офісу Міністерства внутрішніх справ у Києві або діяти через законного представника. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як замовити витяг

Для оформлення витягу достатньо:

авторизуватися в «Єдиному вікні для громадян» за посиланням або в застосунку «Дія»;

заповнити електронну форму;

обрати опцію «паперовий витяг»;

вказати спосіб отримання: у МВС, у найближчому відділенні Укрпошти або кур’єрською доставкою.

У «Єдиному вікні для громадян» доступне замовлення витягу як із апостилем, так і без нього. Термін виготовлення становить до 30 днів, а з апостилем – додатково до 5 днів. Процес можна відстежувати онлайн.

Ця послуга є однією з найзатребуваніших: у 2025 році українці замовили понад 44 тисячі паперових витягів, з яких 33,5 тисячі – з апостилем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.