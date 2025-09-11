Практика судів
  1. В Україні

В Україні запустили онлайн-замовлення паперового витягу про несудимість

13:08, 11 вересня 2025
Паперовий витяг про судимість з апостилем і доставкою можна замовити онлайн через Дію або сайт МВС.
Фото: МВС
В Україні паперовий витяг про наявність чи відсутність судимості, зокрема з апостилем, відтепер можна замовити онлайн через кілька кліків. Раніше для отримання документа необхідно було особисто звертатися до офісу Міністерства внутрішніх справ у Києві або діяти через законного представника. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як замовити витяг
Для оформлення витягу достатньо:

  • авторизуватися в «Єдиному вікні для громадян» за посиланням або в застосунку «Дія»;
  • заповнити електронну форму;
  • обрати опцію «паперовий витяг»;
  • вказати спосіб отримання: у МВС, у найближчому відділенні Укрпошти або кур’єрською доставкою.

У «Єдиному вікні для громадян» доступне замовлення витягу як із апостилем, так і без нього. Термін виготовлення становить до 30 днів, а з апостилем – додатково до 5 днів. Процес можна відстежувати онлайн.

Ця послуга є однією з найзатребуваніших: у 2025 році українці замовили понад 44 тисячі паперових витягів, з яких 33,5 тисячі – з апостилем.

