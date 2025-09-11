Уровень мобилизации в Украине в 2025 году стабильный, резервы формируются – Шмыгаль

Украинская армия имеет достаточно личного состава, заявил министр обороны Шмыгаль.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что уровень мобилизации в Украине остается стабильным и позволяет не только компенсировать потери личного состава, но и формировать резервы. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

По словам Шмыгаля, за последние 12 месяцев мобилизация в Украине демонстрирует тенденцию к росту, обеспечивая потребности армии. «Уровень мобилизации в Украине за последние 12 месяцев абсолютно стабилен и имеет тенденцию к росту, и мы мобилизовали все необходимое количество личного состава, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы», – отметил он.

В то же время он подчеркнул, что Россия, несмотря на значительно большие потери – около 1 миллиона человек, половина из которых погибла, – также способна покрывать свои потери.

«Они покрывают все эти потери, поэтому для них нет никаких проблем, а они потеряли 1 миллион человек с начала этой войны. Половина из них погибла. Поэтому они продолжают просто стрелять, сжигать своих людей в огне войны, не считая, сколько они потеряли. Так что это вызов и это проблема», – добавил министр.

