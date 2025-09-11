Рівень мобілізації в Україні в 2025 році стабільний, резерви формуються – Шмигаль

Українська армія має достатньо особового складу — заявив міністр оборони Шмигаль.

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що рівень мобілізації в Україні залишається стабільним і дозволяє не лише компенсувати втрати особового складу, а й формувати резерви. Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.

За словами Шмигаля, за останні 12 місяців мобілізація в Україні демонструє тенденцію до зростання, забезпечуючи потреби армії. «Рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і має тенденцію до зростання, і ми мобілізували всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви», – зазначив він.

Водночас він підкреслив, що Росія, попри значно більші втрати – близько 1 мільйона осіб, половина з яких загинула, – також здатна покривати свої втрати.

«Вони покривають всі ці втрати, тому для них немає жодних проблем, а вони втратили 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина з них загинула. Тож вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили. Тож це виклик і це проблема», – додав міністр.

