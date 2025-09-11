Директора компании по ремонту дорог в Киеве подозревают в неуплате налогов на 30 млн грн

По данным следствия, предприятие скрыло доходы от реконструкции транспортной развязки.

В Киеве сообщено о подозрении директору компании, занимающейся ремонтом дорог, мостов и автострад, по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Подозреваемый, по данным следствия, в 2022-2023 годах не отразил в налоговых декларациях доходы от выполнения работ по реконструкции транспортной развязки в Соломенском и Шевченковском районах Киева, которые проводились за бюджетные средства по договору субподряда. Из-за нарушения налогового законодательства в государственный бюджет не был уплачен налог на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 30 млн грн. Действия директора квалифицированы по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

