Директора компанії з ремонту доріг у Києві підозрюють у несплаті податків на 30 млн грн

17:59, 11 вересня 2025
За даними слідства, підприємство приховало доходи від реконструкції транспортної розв’язки.
Директора компанії з ремонту доріг у Києві підозрюють у несплаті податків на 30 млн грн
У Києві повідомлено про підозру директору компанії, яка займається ремонтом доріг, мостів та автострад, у справі про ухилення від сплати податків на суму понад 30 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Київська міська прокуратура.

Підозрюваний, за даними слідства, у 2022–2023 роках не відобразив у податкових деклараціях доходи від виконання робіт із реконструкції транспортної розв’язки в Солом’янському та Шевченківському районах Києва, які проводилися за бюджетні кошти за договором субпідряду. Через порушення податкового законодавства до державного бюджету не було сплачено податок на додану вартість (ПДВ) на суму понад 30 млн грн. Дії директора кваліфіковано за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

прокуратура гроші Київ дороги податки

