В Черновицкой области разоблачили членов МСЭК, которые за $2000-10000 продавали инвалидность

На Буковине правоохранители разоблачили преступную организацию, которая помогала военнообязанным избегать мобилизации путем оформления фиктивной инвалидности. По данным Черновицкого управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и УСБУ в Черновицкой области, схему возглавлял председатель одной из медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) региона. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Организатор привлек к схеме медработников, бывших сотрудников медучреждений и посредников, которые искали клиентов, желающих избежать призыва. Фиктивные медицинские справки и заключения оформляли без осмотров и исследований, часто используя поддельные бланки и печати. Документы содержали ложные данные о заболеваниях, а председатель МСЭК обеспечивал положительные решения комиссии о присвоении инвалидности, что позволяло клиентам избегать службы и выезжать за границу. В некоторых случаях инвалидность продлевали на срочный или бессрочный срок. Стоимость услуг составляла от 2 000 до 10 000 долларов в зависимости от сложности.

Правоохранители зафиксировали около 600 случаев изготовления поддельных документов. В ходе более 40 обысков изъяли оборудование для фальсификации, черновые записи, печати, штампы, акты МСЭК, бланки с подписями и уже готовые документы. Участникам схемы объявили подозрения по статьям о препятствовании деятельности ВСУ, незаконной переправке лиц через границу и подделке документов (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 УК Украины). Им грозит тюремное заключение. Расследование продолжается под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.

