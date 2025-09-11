У Чернівецькій області викрили членів МСЕК, які за $2000-10000 продавали інвалідність

Понад 600 осіб отримали підроблені документи для уникнення мобілізації.

На Буковині правоохоронці викрили злочинну організацію, яка допомагала військовозобов’язаним уникати мобілізації через оформлення фіктивної інвалідності. За даними Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та УСБУ в Чернівецькій області, схему очолював голова однієї з медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) регіону. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Організатор залучив до схеми медпрацівників, колишніх співробітників медзакладів і посередників, які шукали клієнтів, бажаючих уникнути призову. Фіктивні медичні довідки та висновки оформлювали без оглядів і досліджень, часто використовуючи підроблені бланки та печатки. Документи містили неправдиві дані про захворювання, а голова МСЕК забезпечував позитивні рішення комісії про присвоєння інвалідності, що дозволяло клієнтам уникати служби та виїжджати за кордон. У деяких випадках інвалідність продовжували на строковий або безстроковий термін. Вартість послуг становила від 2 000 до 10 000 доларів залежно від складності.

Правоохоронці зафіксували близько 600 випадків виготовлення підроблених документів. Під час понад 40 обшуків вилучили обладнання для фальсифікації, чорнові записи, печатки, штампи, акти МСЕК, бланки з підписами та вже готові документи. Учасникам схеми оголосили підозри за статтями про перешкоджання діяльності ЗСУ, незаконне переправлення осіб через кордон і підроблення документів (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України). Їм загрожує ув’язнення. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

