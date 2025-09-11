КСУ проверит законность «заниженной» минималки для расчета выплат по решениям судов

Конституционный Суд Украины проверит законодательное предписание по определению размера минимальной заработной платы, применяемого как расчетная величина для исчисления выплат.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд Украины рассматривает дело о законности нормы об определении минимальной зарплаты как расчетной величины для начисления выплат по решению суда.

10 сентября Второй сенат КСУ в письменном производстве заслушал конституционную жалобу Василия Ковтуновича. Он оспорил часть 2 статьи 8 Закона № 3460 «О Госбюджете на 2024 год», которой установлено, что минимальная зарплата для расчета выплат по решениям суда составляет 1600 грн.

Согласно материалам дела, Ковтунович — пенсионер, проживающий на территории радиоактивного загрязнения. По решению суда ему должны были начислить доплату в размере двух минимальных зарплат в соответствии с Законом № 796 о социальной защите пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Поскольку в требовании не было конкретизированных указаний по размерам минимальной зарплаты, которые следует применять при исполнении указанного судебного решения, Управление Пенсионного фонда Украины произвело перерасчет пенсии исходя из двух минимальных зарплат, то есть 1600 грн.

Житомирский админсуд и апелляция отказали Ковтуновичу, а Верховный Суд не открыл кассационного производства. В жалобе в КСУ он заявил, что законом о бюджете «изменен объем существующих прав», установленных Законом № 796, поскольку с 1 января 2024 года Законом № 3460 введены две разные минимальные зарплаты: минимальная зарплата как величина оплаты труда (часть первая статьи 8), а также минимальная зарплата как величина для расчета выплат по решению суда (часть вторая статьи 8), которая меньше, чем минимальная зарплата, определенная частью первой статьи 8 Закона № 3460.

КСУ уже изучил материалы в открытой части заседания и перешел к закрытой — для принятия решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.