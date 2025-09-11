КСУ перевірить законність «заниженої» мінімалки для розрахунку виплат за рішеннями судів

Конституційний Суд України перевірить законодавчий припис щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати, який застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат.

10 вересня Другий сенат КСУ у письмовому провадженні заслухав конституційну скаргу Василя Ковтуновича. Він оскаржив частину 2 статті 8 Закону № 3460 «Про Держбюджет на 2024 рік», якою встановлено, що мінімальна зарплата для розрахунку виплат за рішеннями суду становить 1600 грн.

За матеріалами справи, Ковтунович — пенсіонер, який мешкає на території радіоактивного забруднення. За рішенням суду йому мали нарахувати доплату у розмірі двох мінімальних зарплат відповідно до закону № 796 про соціальний захист постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Оскільки у вказаній вимозі конкретизованих вказівок щодо розмірів мінімальної заробітної плати, які слід застосувати при виконанні вказаного судового рішення, не було, Управління Пенсійного фонду України здійснило перерахунок пенсії у розмірі двох мінімальних заробітних плат, а саме 1600 грн.

Житомирський адмінсуд та апеляція відмовили Ковтуновичу, а Верховний Суд не відкрив касаційного провадження. У скарзі до КСУ він заявив, що законом про бюджет «змінено обсяг існуючих прав», установлених Законом № 796, оскільки, починаючи з 1 січня 2024 року, Законом № 3460 запроваджено дві різні мінімальні заробітні плати: мінімальну заробітну плату як величину оплати праці (частина перша статті 8), а також мінімальну заробітну плату як величину для обчислення виплат за рішенням суду (частина друга статті 8), яка є меншою, ніж мінімальна заробітна плата, визначена частиною першою статті 8 Закону № 3460.

КСУ вже дослідив матеріали у відкритій частині засідання і перейшов до закритої — для ухвалення рішення.

