В Украину экстрадировали бывшего сотрудника ГАИ, подозреваемого в незаконной легализации премиальных авто

Его задержали в Германии и доставили через пункт пропуска «Краковец».

Из Германии в Украину экстрадировали бывшего сотрудника УГАИ МВД в Черкасской области, подозреваемого в незаконной легализации автомобилей премиум-класса. Об этом сообщило ГБР.

9 сентября 2025 года фигуранта доставили через пункт пропуска «Краковец» во Львовской области.

По данным следствия, осенью 2015 года чиновник незаконно переоформил авто премиум-класса, использовав поддельные документы и изменив номер кузова. Эта схема нанесла потерпевшим ущерб на более чем миллион гривен (по ценам того времени). После разоблачения мужчина покинул Украину и находился в Германии.

Ему было сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебной подделке. Чиновника объявили в международный розыск с избранием меры пресечения — содержание под стражей.

После получения от ГБР уточненных данных о месте его пребывания немецкая полиция задержала подозреваемого. После рассмотрения запроса Офиса Генпрокурора власти ФРГ приняли решение о его экстрадиции.

В Украине его сразу задержали, а суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.

Бывшему чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением, использование служебного положения, повлекшее тяжкие последствия, а также составление и выдачу заведомо ложных документов (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УКУ).

