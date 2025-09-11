До України екстрадували експосадовця ДАІ, підозрюваного у незаконній легалізації преміальних авто

Його затримали в Німеччині та доставили через пункт пропуску «Краківець».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З Німеччини до України екстрадували колишнього посадовця УДАІ МВС у Черкаській області, підозрюваного в незаконній легалізації автомобілів преміум-класу. Про це повідомило ДБР.

9 вересня 2025 року фігуранта доставили через пункт пропуску «Краківець» на Львівщині.

За даними слідства, восени 2015 року посадовець незаконно переоформив авто преміум-класу, використавши підроблені документи та змінивши номер кузова. Ця схема завдала потерпілим збитків на понад мільйон гривень (за цінами того часу). Після викриття чоловік залишив Україну та перебував у Німеччині.

Йому було повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовому підробленні. Посадовця оголосили в міжнародний розшук із обранням запобіжного заходу — тримання під вартою.

Після отримання від ДБР уточнених даних його місця перебування німецька поліція затримала підозрюваного. Після розгляду запиту Офісу Генпрокурора влада ФРН ухвалила рішення про його екстрадицію.

В Україні його одразу затримали, а суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Колишньому посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем, використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 ККУ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.