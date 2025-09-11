Практика судів
  В Україні

До України екстрадували експосадовця ДАІ, підозрюваного у незаконній легалізації преміальних авто

17:19, 11 вересня 2025
Його затримали в Німеччині та доставили через пункт пропуску «Краківець».
З Німеччини до України екстрадували колишнього посадовця УДАІ МВС у Черкаській області, підозрюваного в незаконній легалізації автомобілів преміум-класу. Про це повідомило ДБР.

9 вересня 2025 року фігуранта доставили через пункт пропуску «Краківець» на Львівщині.

За даними слідства, восени 2015 року посадовець незаконно переоформив авто преміум-класу, використавши підроблені документи та змінивши номер кузова. Ця схема завдала потерпілим збитків на понад мільйон гривень (за цінами того часу). Після викриття чоловік залишив Україну та перебував у Німеччині.

Йому було повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовому підробленні. Посадовця оголосили в міжнародний розшук із обранням запобіжного заходу — тримання під вартою.

Після отримання від ДБР уточнених даних його місця перебування німецька поліція затримала підозрюваного. Після розгляду запиту Офісу Генпрокурора влада ФРН ухвалила рішення про його екстрадицію.

В Україні його одразу затримали, а суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Колишньому посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем, використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 ККУ).

ДБР підозрюваний автомобіль

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

В Офісі Генпрокурора наголосили на потребі створення військової поліції, військових судів та військової адвокатури

За словами заступника Генпрокурора Андрія Лещенка, потрібно створити систему військової юстиції, куди увійдуть військова поліція з функціями оперативно-розшукової діяльності, а також слідчі підрозділи, військові прокурори, військові суди та адвокатура.

Для суддів місцевих та апеляційних судів, яких планують призначити на посади у 2026 році, поки що не передбачена суддівська винагорода

Для новопризначених суддів необхідно додатково передбачити фінансування у розмірі 3 млрд 817 млн гривень.

Помічник судді місцевого загального суду тепер має отримувати 27 тисяч грн, апеляційного – 34,5 тисяч грн — ДСА озвучила оклади після постанови Кабміну

Секретар судового засідання у місцевому загальному суді після цих змін має отримувати 17-19,5 тисяч грн, а головний спеціаліст від 14,8 тисяч грн до 19,5 тисяч грн.

У Верховному Суді нагадали, що очікують від ВККС оголошення нового конкурсу до касаційних судів

У 2019-2025 роках Верховний Суд з різних причин «втратив» вже 51 суддю.

ЄСПЛ визнав порушення Конвенції у справі екссудді Родіона Кірєєва, якого у 2014 році оголосили в розшук

У справі скандального екссудді Печерського райсуду Києва Родіона Кірєєва Європейський суд з прав людини визнав порушення статті 6 Конвенції через відмову в доступі до вищих судів.

