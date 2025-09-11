В Киеве прокуратура требует снести автомойку и вернуть землю общине

В Киеве прокуратура требует снести автомойку на улице Березняковской и вернуть землю общине.

Днепровская окружная прокуратура подала иск в Хозяйственный суд столицы относительно автомойки на ул. Березняковской.

Речь идет об объекте площадью более 580 кв. м, возведенном на земельном участке площадью 0,1617 га, который Киевсовет никогда не передавал в пользование или собственность, указывают в прокуратуре.

Следствие установило, что строительство автомойки произошло в период между 2005–2008 годами. Несмотря на это, право собственности на здание было оформлено на основании договора купли-продажи и акта приема-передачи еще от 2000 года, а также решения Хозяйственного суда Киева.

Прокуратура требует:

отменить регистрацию права собственности;

снести незаконное здание;

вернуть земельный участок в собственность территориальной общины столицы.

Хозяйственный суд Киева уже открыл производство по делу и назначил подготовительное заседание.

