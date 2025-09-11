Практика судів
У Києві прокуратура вимагає знести автомийку та повернути землю громаді

23:59, 11 вересня 2025
У Києві прокуратура вимагає знести автомийку на вулиці Березняківській та повернути землю громаді.
Дніпровська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду столиці щодо автомийки на вул. Березняківській.

Йдеться про об’єкт площею понад 580 кв. м, зведений на земельній ділянці площею 0,1617 га, яку Київрада ніколи не передавала у користування чи власність, вказують у прокуратурі.

Слідство встановило, що будівництво автомийки відбулося у період між 2005–2008 роками. Попри це право власності на будівлю було проведено на підставі договору купівлі-продажу та акту прийому-передачі ще від 2000 року, а також рішення Господарського суду Києва.

Прокуратура вимагає:

  • скасувати реєстрацію права власності;
  • знести незаконну будівлю;
  • повернути земельну ділянку у власність територіальної громади столиці.

Господарський суд Києва вже відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання.

