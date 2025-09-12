В Киеве ограничат движение по улице в Подольском районе из-за ремонта

С 12 сентября до 31 октября на улице Василия Порика в Подольском районе столицы частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».
Ремонтные работы выполнит ШЭУ Подольского района на участке от дома №7 до проспекта Свободы.
Участников дорожного движения призвали учитывать ограничения при планировании маршрута.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.