В Киеве ограничат движение по улице в Подольском районе из-за ремонта

07:00, 12 сентября 2025
До конца октября будут частично ограничивать движение по улице Василия Порика.
В Киеве ограничат движение по улице в Подольском районе из-за ремонта
С 12 сентября до 31 октября на улице Василия Порика в Подольском районе столицы частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Ремонтные работы выполнит ШЭУ Подольского района на участке от дома №7 до проспекта Свободы.

Участников дорожного движения призвали учитывать ограничения при планировании маршрута.

