У Києві обмежать рух вулицею у Подільському районі через ремонт

07:00, 12 вересня 2025
До кінця жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Василя Порика.
У Києві обмежать рух вулицею у Подільському районі через ремонт
З 12 вересня до 31 жовтня на вулиці Василя Порика у Подільському районі столиці частково обмежать рух транспорту. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Ремонтні роботи виконає ШЕУ Подільського району на ділянці від будинку №7 до проспекту Свободи.

Учасників дорожнього руху закликали враховувати обмеження під час планування маршруту.

