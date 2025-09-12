У Києві обмежать рух вулицею у Подільському районі через ремонт

До кінця жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Василя Порика.

З 12 вересня до 31 жовтня на вулиці Василя Порика у Подільському районі столиці частково обмежать рух транспорту. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Ремонтні роботи виконає ШЕУ Подільського району на ділянці від будинку №7 до проспекту Свободи.

Учасників дорожнього руху закликали враховувати обмеження під час планування маршруту.

