Война в Украине может продолжаться еще не менее двух лет, — Кая Каллас

18:44, 11 сентября 2025
Верховная представительница ЕС Кая Каллас считает, что война зашла в тупик.
Верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что завершение войны России против Украины в ближайшей перспективе маловероятно. По ее мнению, ситуация на фронте зашла в тупик, и война может продолжаться еще не менее двух лет. Об этом сообщает издание El Pais.

Главная дипломатка ЕС подчеркнула, что нет оснований ожидать скорого завершения боевых действий. Так, по ее мнению, война в Украине будет продолжаться "не менее двух лет".

Она подчеркнула, что война находится на стадии затяжного противостояния, а Россия демонстрирует растущую уверенность в своих действиях.

В качестве примера Каллас привела недавнее вторжение шахедов в воздушное пространство Польши.

Украина война

