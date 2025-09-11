Війна в Україні може тривати ще щонайменше два роки, — Кая Каллас

Верховна представниця ЄСКая Каллас вважає, що війна зайшла у глухий кут.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що завершення війни Росії проти України у найближчій перспективі малоймовірне. На її думку, ситуація на фронті зайшла в глухий кут, і війна може тривати ще щонайменше два роки. Про це повідомляє видання El Pais.

Головна дипломатка ЄС наголосила, що наразі немає підстав очікувати швидкого завершення бойових дій. Так, на її думку, війна в Україні триватиме "щонайменше два роки".

Вона підкреслила, що війна перебуває у стадії затяжного протистояння, а Росія демонструє зростаючу впевненість у своїх діях.

Як приклад Каллас навела недавнє вторгнення шахедів у повітряний простір Польщі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.