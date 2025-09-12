В центре Киева 12 сентября будут действовать ограничения движения из-за визита иностранных делегаций

Управление государственной охраны предупредило о временных ограничениях дорожного движения в столице 12 сентября.
Ограничения будут действовать в центральной части Киева в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
В УГО призвали жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании передвижения.
Напомним, согласно законодательству Украины и положениям о государственном протоколе, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны.
Напомним, что специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог прибыл с визитом в Киев.
