В центре Киева 12 сентября будут действовать ограничения движения из-за визита иностранных делегаций

В центре Киева ограничат движение транспорта из-за охранных мероприятий во время визита иностранных делегаций.

Управление государственной охраны предупредило о временных ограничениях дорожного движения в столице 12 сентября.

Ограничения будут действовать в центральной части Киева в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

В УГО призвали жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании передвижения.

Напомним, согласно законодательству Украины и положениям о государственном протоколе, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны.

Напомним, что специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог прибыл с визитом в Киев.

