У центрі Києва 12 вересня діятимуть обмеження руху через візит іноземних делегацій

Обмеження діятимуть у центральній частині Києва у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
В УДО закликали жителів та гостей міста враховувати цю інформацію під час планування пересування.
Нагадаємо, відповідно до законодавства України та положень про державний протокол, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони.
Нагадаємо, що спеціальний представник Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог прибув з візитом до Києва.
