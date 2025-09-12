У центрі Києва 12 вересня діятимуть обмеження руху через візит іноземних делегацій

У центрі Києва обмежать рух транспорту через охоронні заходи під час візиту іноземних делегацій.

Управління державної охорони попередило про тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці 12 вересня.

Обмеження діятимуть у центральній частині Києва у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

В УДО закликали жителів та гостей міста враховувати цю інформацію під час планування пересування.

Нагадаємо, відповідно до законодавства України та положень про державний протокол, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони.

Нагадаємо, що спеціальний представник Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог прибув з візитом до Києва.

