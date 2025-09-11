Спецпосланець США Келлог прибув до Києва

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув з візитом до Києва.

Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог прибув з візитом до Києва

Нагадаємо, 28 серпня Келлог зазначив, що Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку від початку повномасштабної війни, використавши 600 безпілотників та 31 ракету. Як відомо, під час масованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня зазнав значних пошкоджень офіс Британської ради в Україні.

