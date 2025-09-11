Спецпосланник США Келлог прибыл в Киев

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в Киев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог прибыл с визитом в Киев.

Напомним, 28 августа Келлог отметил, что Россия осуществила вторую по величине воздушную атаку с начала полномасштабной войны, использовав 600 беспилотников и 31 ракету. Как известно, во время массированной атаки России на Киев в ночь на 28 августа получил значительные повреждения офис Британского совета в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.