Кричащие атаки РФ по Украине угрожают миру, к которому стремится Трамп, — Кит Келлог

18:24, 28 августа 2025
Специальный представитель Трампа Кит Келлог прокомментировал массированный обстрел Украины.
Кричащие атаки РФ по Украине угрожают миру, к которому стремится Трамп, — Кит Келлог
Специальный представитель президента США Кит Келлог отреагировал на массированный российский удар по Украине в ночь на 28 августа.

Келлог отметил, что Россия совершила вторую по величине воздушную атаку с начала полномасштабной войны, использовав 600 беспилотников и 31 ракету.

Он добавил, что эти атаки угрожают миру, к которому стремится президент США Дональд Трамп.

"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева — гражданские поезда, офисы представительств ЕС и Великобритании, а также невинные гражданские. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США", - подчеркнул Келлог.

Как известно, во время массированной атаки России на Киев в ночь на 28 августа получил значительные повреждения офис Британского совета в Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на российскую атаку и пообещала в ближайшее время представить 19-й пакет санкций против РФ.

