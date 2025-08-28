Кричущі атаки РФ по Україні загрожують миру, якого прагне Трамп, — Кіт Келлог

Спеціальний представник Трампа Кіт Келлог прокоментував масований обстріл України.

Фото: Johannes Simon / Getty Images

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог відреагував на масований російський удар по Україні у ніч на 28 серпня.

Келлог зазначив, що Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку від початку повномасштабної війни, використавши 600 безпілотників та 31 ракету.

Він додав, що ці атаки загрожують миру, якого прагне президент США Дональд Трамп.

"Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва — цивільні потяги, офіси представництв ЄС та Великої Британії, а також невинні цивільні. Ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент США", - наголосив Келлог.

Як відомо, під час масованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня зазнав значних пошкоджень офіс Британської ради в Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на російську атаку та пообіцяла найближчим часом представити 19-й пакет санкцій проти РФ.

