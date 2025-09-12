На Днепропетровщине двухлетний ребенок выстрелил себе в голову из пистолета

Ребенок находится в больнице, полиция выясняет обстоятельства.

Вечером 10 сентября в Никопольском районе на Днепропетровщине произошел чрезвычайный инцидент: двухлетний мальчик получил ранение из травматического оружия.

По данным полиции, ребенок взял пистолет из ящика в частном доме и случайно произвел выстрел. Пуля попала ему в лоб.

В момент происшествия дома находилась 31-летняя мать. Мальчика сначала доставили в местную больницу, а затем перевезли в областное медучреждение для дальнейшего лечения.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. По ее результатам будет принято решение о привлечении родителей к ответственности.

