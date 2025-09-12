Практика судів
На Дніпропетровщині дворічна дитина вистрелила собі в голову з пістолета

12:42, 12 вересня 2025
Дитина перебуває в лікарні, поліція з’ясовує обставини.
На Дніпропетровщині дворічна дитина вистрелила собі в голову з пістолета
Джерело фото: freepik
Ввечері 10 вересня у Нікопольському районі на Дніпропетровщині сталася надзвичайна подія: дворічний хлопчик отримав поранення з травматичної зброї.

За даними поліції, дитина взяла пістолет із шухляди у приватному будинку та випадково здійснила постріл. Куля влучила йому в лоб.

У момент інциденту вдома перебувала 31-річна мати. Хлопчика спочатку доставили до місцевої лікарні, а згодом перевезли до обласного медзакладу для подальшого лікування.

Наразі правоохоронці проводять перевірку. За її результатами буде вирішено питання про притягнення батьків до відповідальності.

поліція діти зброя лікарня

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

