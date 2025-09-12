На Дніпропетровщині дворічна дитина вистрелила собі в голову з пістолета

Дитина перебуває в лікарні, поліція з’ясовує обставини.

Джерело фото: freepik

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ввечері 10 вересня у Нікопольському районі на Дніпропетровщині сталася надзвичайна подія: дворічний хлопчик отримав поранення з травматичної зброї.

За даними поліції, дитина взяла пістолет із шухляди у приватному будинку та випадково здійснила постріл. Куля влучила йому в лоб.

У момент інциденту вдома перебувала 31-річна мати. Хлопчика спочатку доставили до місцевої лікарні, а згодом перевезли до обласного медзакладу для подальшого лікування.

Наразі правоохоронці проводять перевірку. За її результатами буде вирішено питання про притягнення батьків до відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.