Минэкономики определило приоритетные цели на 2025 год – что входит

Кабинет Министров Украины утвердил Программу деятельности и план приоритетных действий правительства на 2025 год. В рамках документа Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства будет работать над достижением восьми стратегических операционных целей с четкими критериями реализации.

Министр экономики, экологии и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что объединение ведомств позволит быстрее и эффективнее достигать как отраслевых задач — в сфере защиты окружающей среды, агропроизводства и экологизации экономики, так и общих целей: интеграции с ЕС, привлечения инвестиций и поддержки бизнеса.

Основные приоритеты и шаги правительства:

Развитие бизнеса и МСП: старт ускоренной приватизации государственного имущества и долей в госпредприятиях, специальные условия для бизнеса в прифронтовых регионах, новые программы поддержки «Сделано в Украине», компенсация капинвестиций через налоговые льготы, расширение программ доступной ипотеки «єОселя».

Современная промышленная политика: «промышленный Рамштайн», новая стратегия развития промышленности до 2030 года, развитие индустриальных парков и грантовых программ для переработки, обновленное законодательство о публичных закупках.

Дерегуляция и цифровизация: внедрение сервисов «Пульс» и «єДозвіл», новая волна дерегуляции, упрощение получения оценки воздействия на окружающую среду.

Эффективное использование ресурсов и экополитика: создание механизмов финансирования развития мелиоративных систем, ускорение разминирования земель, запуск агентства, либерализация земельных отношений, запуск формирования CRM-кластеров, запуск СРП, утверждение перечней критических и стратегических полезных ископаемых и месторождений, новое законодательство о рынке древесины и корпоратизация «Леса Украины», реформа экоконтроля (превентивный контроль), принятие законодательства о торговле квотами на выбросы, развитие природно-заповедного фонда, запуск рынка переработки отходов.

Инвестиции в людей: новый Трудовой кодекс, стратегия занятости до 2030 года, цифровая экосистема «Обрій».

Привлечение инвестиций: запуск инвестфондов при участии США и ЕС, перезагрузка Ukraine Invest, принятие стратегии ПИИ до 2030 года, завершение реформы ГЧП, привлечение частного капитала в восстановление (приоритетные проекты ГЧП и расширение программы значительных инвестиций), страхование военных рисков, межправительственное финансирование проектов восстановления.

Активный экспорт: экспортная стратегия до 2030 года, развитие агрохабов, расширение возможностей Экспортно-кредитного агентства, упрощение контроля за экспортом стратегических товаров.

Евроинтеграционные реформы: прохождение скрининга разделов переговоров, переговорные позиции Украины, учитывающие интересы украинцев и украинского бизнеса (свободное движение товаров, государственная помощь, конкурентная политика, охрана окружающей среды и защита прав интеллектуальной собственности; аграрная политика, безопасность пищевых продуктов и санитарные и фитосанитарные меры, рыболовство и аквакультура), выполнение Плана Украины, запуск системы аграрной поддержки по европейским стандартам.

