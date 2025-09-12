Практика судов
  1. В Украине

Минэкономики определило приоритетные цели на 2025 год – что входит

20:37, 12 сентября 2025
Минэкономики определило восемь приоритетных целей в рамках программы деятельности и плана приоритетных действий правительства на 2025 год.
Минэкономики определило приоритетные цели на 2025 год – что входит
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины утвердил Программу деятельности и план приоритетных действий правительства на 2025 год. В рамках документа Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства будет работать над достижением восьми стратегических операционных целей с четкими критериями реализации.

Министр экономики, экологии и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что объединение ведомств позволит быстрее и эффективнее достигать как отраслевых задач — в сфере защиты окружающей среды, агропроизводства и экологизации экономики, так и общих целей: интеграции с ЕС, привлечения инвестиций и поддержки бизнеса.

Основные приоритеты и шаги правительства:

  • Развитие бизнеса и МСП: старт ускоренной приватизации государственного имущества и долей в госпредприятиях, специальные условия для бизнеса в прифронтовых регионах, новые программы поддержки «Сделано в Украине», компенсация капинвестиций через налоговые льготы, расширение программ доступной ипотеки «єОселя».
  • Современная промышленная политика: «промышленный Рамштайн», новая стратегия развития промышленности до 2030 года, развитие индустриальных парков и грантовых программ для переработки, обновленное законодательство о публичных закупках.
  • Дерегуляция и цифровизация: внедрение сервисов «Пульс» и «єДозвіл», новая волна дерегуляции, упрощение получения оценки воздействия на окружающую среду.
  • Эффективное использование ресурсов и экополитика: создание механизмов финансирования развития мелиоративных систем, ускорение разминирования земель, запуск агентства, либерализация земельных отношений, запуск формирования CRM-кластеров, запуск СРП, утверждение перечней критических и стратегических полезных ископаемых и месторождений, новое законодательство о рынке древесины и корпоратизация «Леса Украины», реформа экоконтроля (превентивный контроль), принятие законодательства о торговле квотами на выбросы, развитие природно-заповедного фонда, запуск рынка переработки отходов.
  • Инвестиции в людей: новый Трудовой кодекс, стратегия занятости до 2030 года, цифровая экосистема «Обрій».
  • Привлечение инвестиций: запуск инвестфондов при участии США и ЕС, перезагрузка Ukraine Invest, принятие стратегии ПИИ до 2030 года, завершение реформы ГЧП, привлечение частного капитала в восстановление (приоритетные проекты ГЧП и расширение программы значительных инвестиций), страхование военных рисков, межправительственное финансирование проектов восстановления.
  • Активный экспорт: экспортная стратегия до 2030 года, развитие агрохабов, расширение возможностей Экспортно-кредитного агентства, упрощение контроля за экспортом стратегических товаров.
  • Евроинтеграционные реформы: прохождение скрининга разделов переговоров, переговорные позиции Украины, учитывающие интересы украинцев и украинского бизнеса (свободное движение товаров, государственная помощь, конкурентная политика, охрана окружающей среды и защита прав интеллектуальной собственности; аграрная политика, безопасность пищевых продуктов и санитарные и фитосанитарные меры, рыболовство и аквакультура), выполнение Плана Украины, запуск системы аграрной поддержки по европейским стандартам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Минэкономики

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обстоятельства, установленные в производстве, в котором не принимают участия другие обвиняемые, не должны иметь преюдициального значения для их дел – Верховный Суд

Статус доказательств, использованных в одном деле, должен оставаться сугубо относительным, а их сила должна ограничиваться конкретным производством.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу ограничения размера судейского вознаграждения из расчета прожиточного минимума в 2102 гривны

Верховный Суд отметил, что этого решения «ждал весь судейский корпус Украины», однако теперь все зависит от Конституционного Суда.

Верховный Суд высказался о зачислении в период отбывания наказания времени пребывания осужденного в учреждении отбывания наказания до избрания меры пресечения

В кассационной жалобе защитник указывал, что осужденному не зачтено в срок наказания фактическое отбывание им наказания в исправительной колонии и срок избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расходы из бюджета на Минцифры увеличили с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – вступают в силу изменения в бюджет

Бюджет Минцифры увеличили вдвое – изменения в закон о госбюджете на 2025 год.

На Пленуме ВС дискутировали, должны ли дела о санкциях и обжаловании решений ВСП и ВККС распределяться на всех судей Большой Палаты в качестве докладчиков без специализации

Представители административной юрисдикции, в частности председатель КАС ВС Михаил Смокович, заявили, что дела, которые Большая Палата рассматривает как апелляционная инстанция, должны распределяться не только на судей-«административщиков» в качестве докладчиков, а на всех.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду