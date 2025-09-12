Практика судів
Мінекономіки визначило пріоритетні цілі на 2025 рік – що входить

20:37, 12 вересня 2025
Мінекономіки визначило вісім пріоритетних цілей у межах програми діяльності та плану пріоритетних дій уряду на 2025 рік.

Кабінет Міністрів України схвалив Програму діяльності та план пріоритетних дій уряду на 2025 рік. У межах документа Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства працюватиме над досягненням восьми стратегічних операційних цілей із чіткими критеріями реалізації.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що об’єднання відомств дозволить швидше й ефективніше досягати як галузевих завдань — у сфері захисту довкілля, агровиробництва та екологізації економіки, так і загальних цілей: інтеграції з ЄС, залучення інвестицій і підтримки бізнесу.

Основні пріоритети та кроки уряду:

  • Розвиток бізнесу та МСП: Старт прискореної приватизації державного майна та часток у держпідприємствах, спеціальні умови для бізнесу у прифронтових регіонах, нові програми підтримки «Зроблено в Україні», компенсація капінвестицій через податкові пільги, розширення програм доступної іпотеки «єОселя».
  • Сучасна промислова політика: «промисловий Рамштайн», нова стратегія розвитку промисловості до 2030 року, розвиток індустріальних парків та грантових програм для переробки, оновлене законодавство про публічні закупівлі.
  • Дерегуляція та цифровізація: впровадження сервісів «Пульс» та «єДозвіл», нова хвиля дерегуляції, спрощення отримання оцінки впливу на довкілля.
  • Ефективне використання ресурсів та екополітика: створення механізмів фінансування розвитку меліораційних систем, прискорення розмінування земель, запуск агенції, лібералізація земельних відносин, запуск формування CRM-кластерів, запуск УРП, затвердження переліків критичних та стратегічних корисних копалин і родовищ, нове законодавство про ринок деревини та корпоратизація «Ліси України», реформа екоконтролю (превентивний контроль), прийняття законодавства про торгівлю квотами на викиди, розвиток природно-заповідного фонду, запуск ринку сміттєпереробки.
  • Інвестиції в людей: новий Трудовий кодекс, стратегія зайнятості до 2030 року, цифрова екосистема «Обрій».
  • Залучення інвестицій: запуск інвестфондів за участю США та ЄС, перезавантаження Ukraine Invest, прийняття стратегії ПІІ до 2030, завершення реформи ППП, залучення приватного капіталу у відбудову (пріоритетні проєкти ППП та розширення програми значних інвестицій), страхування воєнних ризиків, міжурядове фінансування проектів відновлення.
  • Активний експорт: експортна стратегія до 2030 року, розвиток агрохабів, розширення можливостей Експортно-кредитного агентства, спрощення контролю за експортом стратегічних товарів.
  • Євроінтеграційні реформи: проходження скринінгу розділів переговорів, переговорні позиції України, що враховують інтереси українців та українського бізнесу (вільний рух товарів, державна допомога, конкурентна політика, охорона довкілля та захист прав інтелектуальної власності; аграрна політика, безпека харчових продуктів та санітарні й фітосанітарні заходи, рибальство та аквакультура), виконання Плану України, запуск системи аграрної підтримки за європейськими стандартами.

