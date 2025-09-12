Практика судов
  1. В Украине

В Полтавской области будут судить начальника отдела СИЗО, который приказал создать «камеру пыток» для заключенного

11:30, 12 сентября 2025
На Полтавщине будут судить шестерых сотрудников СИЗО за пытки заключенного.
В Полтавской области будут судить начальника отдела СИЗО, который приказал создать «камеру пыток» для заключенного
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГБР завершило досудебное расследование в отношении шести сотрудников Полтавского следственного изолятора, которые организовали пытки одного из заключенных. Обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, начальник отдела режима и охраны приказал обустроить так называемую «камеру пыток» после того, как заключенный выразил недовольство условиями содержания. Мужчину приковали наручниками к металлической кровати, связали ноги и оставили без еды, воды и доступа в туалет более чем на сутки.

В ГБР указывают, что руководитель наблюдал за пытками через видеокамеры и лично заходил в помещение, чтобы контролировать процесс. Подчиненные выполняли приказы, повторно затягивая путы, когда потерпевший пытался их ослабить.

Чтобы скрыть преступление, работники изолятора пытались удалить записи с камер наблюдения, однако следователям удалось восстановить копии. Всего проведено 9 обысков, 56 допросов, 8 экспертиз и 19 осмотров видео и вещественных доказательств.

Перед судом предстанут начальник отдела, дежурный помощник начальника учреждения, трое старших по корпусу и младший инспектор. Всем инкриминируют пытки (ч. 3 ст. 127 УК Украины), санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Двое обвиняемых уже уволены, остальные — отстранены от должностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СИЗО ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина будет просить временно отсрочить или уменьшить свои взносы в бюджет ЕС в случае вступления – Роксолана Пидласа

В Верховной Раде объяснили, что Украина должна будет делать свой взнос в бюджет ЕС после вступления, но будет просить его отсрочить или уменьшить.

Пленум Верховного Суда принял решение по законопроектам о замене прожиточного минимума на орудийную величину для расчета окладов судей

Оба законопроекта вводят зависимость от Кабмина, ведь размер орудийной величины для расчета окладов судей будет устанавливаться по представлению правительства ежегодно в бюджете – Пленум ВС рекомендовал законодателю учесть его замечания.

Студенты колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты с академотпусками могут потерять право на отсрочку – комитет согласовал законопроект

Комитет по нацбезопасности указал, что принятие законопроекта будет способствовать тому, чтобы получение образования не использовали как способ уклонения от мобилизации.

Государственная судебная администрация проверит всех военнообязанных в аппаратах судов и ситуацию с их «бронированием»

Проверка военнообязанных в судах и в органах судебной власти продлится с сентября по декабрь.

Продолжение ограничения размера судейского вознаграждения недопустимо и представляет угрозу для эффективного функционирования судов и Высшего антикоррупционного суда — ВАКС

Высший антикоррупционный суд «восстал» против расчета должностного оклада судей исходя из прожиточного минимума в 2 102 гривны – это не соответствует финансовым реалиям сегодняшнего дня.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду