В Полтавской области будут судить начальника отдела СИЗО, который приказал создать «камеру пыток» для заключенного

На Полтавщине будут судить шестерых сотрудников СИЗО за пытки заключенного.

ГБР завершило досудебное расследование в отношении шести сотрудников Полтавского следственного изолятора, которые организовали пытки одного из заключенных. Обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, начальник отдела режима и охраны приказал обустроить так называемую «камеру пыток» после того, как заключенный выразил недовольство условиями содержания. Мужчину приковали наручниками к металлической кровати, связали ноги и оставили без еды, воды и доступа в туалет более чем на сутки.

В ГБР указывают, что руководитель наблюдал за пытками через видеокамеры и лично заходил в помещение, чтобы контролировать процесс. Подчиненные выполняли приказы, повторно затягивая путы, когда потерпевший пытался их ослабить.

Чтобы скрыть преступление, работники изолятора пытались удалить записи с камер наблюдения, однако следователям удалось восстановить копии. Всего проведено 9 обысков, 56 допросов, 8 экспертиз и 19 осмотров видео и вещественных доказательств.

Перед судом предстанут начальник отдела, дежурный помощник начальника учреждения, трое старших по корпусу и младший инспектор. Всем инкриминируют пытки (ч. 3 ст. 127 УК Украины), санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Двое обвиняемых уже уволены, остальные — отстранены от должностей.

