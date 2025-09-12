Практика судів
На Полтавщині судитимуть начальника відділу СІЗО, який наказав створити «камеру тортур» для ув’язненого

11:30, 12 вересня 2025
На Полтавщині судитимуть шістьох працівників СІЗО за катування ув’язненого.
На Полтавщині судитимуть начальника відділу СІЗО, який наказав створити «камеру тортур» для ув’язненого
ДБР завершило досудове розслідування щодо шести співробітників Полтавського слідчого ізолятора, які організували катування одного з ув’язнених. Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, начальник відділу режиму й охорони наказав облаштувати так звану «камеру тортур» після того, як в’язень висловив невдоволення умовами утримання. Чоловіка прикували кайданками до металевого ліжка, зв’язали ноги та залишили без їжі, води і доступу до туалету понад добу.

У ДБР вказують, що керівник спостерігав за катуванням через відеокамери та особисто заходив до приміщення, аби контролювати процес. Підлеглі виконували накази, повторно затягуючи пута, коли потерпілий намагався їх послабити.

Щоб приховати злочин, працівники ізолятора намагалися видалити записи камер спостереження, однак слідчим вдалося відновити копії. Загалом проведено 9 обшуків, 56 допитів, 8 експертиз і 19 оглядів відео та речових доказів.

Перед судом постануть начальник відділу, черговий помічник начальника установи, троє старших по корпусу та молодший інспектор. Усім інкримінують катування (ч. 3 ст. 127 КК України), санкція якої передбачає до 12 років ув’язнення.

Двоє обвинувачених уже звільнені, решта — відсторонені від посад.

СІЗО ДБР

