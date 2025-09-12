Неполученные пенсии ВПЛ возвращают в Пенсионный фонд — как восстановить выплаты

Неполученные пенсии ВПЛ возвращаются в Пенсионный фонд, но не исчезают и могут быть восстановлены после прохождения идентификации.

Деньги внутренне перемещенных лиц, которые не снимали пенсии до 1 января 2025 года и не проходили идентификацию, возвращаются в Пенсионный фонд. В то же время эти средства остаются в собственности граждан и могут быть восстановлены после подтверждения личности. Об этом рассказала глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова, передает Эспрессо.

«Прежде всего нужно понять, почему средства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые остались на счетах в Ощадбанке, возвращаются в Пенсионный фонд.

В соответствии с Законом о Государственном бюджете Украины, остатки средств на счетах ВПЛ в Государственном сберегательном банке по состоянию на 1 января 2025 года, если пенсия не была получена, подлежат возврату в Пенсионный фонд», – объяснила Денисова.

Речь идет о пенсионерах, которым выплаты были назначены согласно постановлению Кабмина №637 от 5 ноября 2014 года, но которые более полугода не проходили идентификацию и не совершали операций по счету.

По ее словам, для реализации этого решения правительство приняло постановление №745, действующее с 1 июля 2025 года. Перечисление средств осуществляется по графику Минфина и Нацбанка, чтобы не угрожать стабильности банковской системы.

«Речь идет о более чем 11 миллиардах гривен. Эти средства принадлежат пенсионерам, которые проживают на временно оккупированных территориях. Они физически не могут воспользоваться своими счетами — ни в Ощадбанке, ни в других банках, если те не работают в подконтрольных Украине населенных пунктах», – отметила Денисова.

Она также предположила, что правительство может временно использовать эти деньги для выплат другим пенсионерам, ведь дефицит Пенсионного фонда остается проблемой.

«Однако важно знать, что эти средства не исчезнут — они остаются собственностью пенсионеров. Если человек пройдет идентификацию согласно новому порядку, он снова начнет получать свою пенсию в обычном режиме», – подчеркнула она.

