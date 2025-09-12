Неотримані пенсії ВПО повертають у Пенсійний фонд — як відновити виплати

Неотримані пенсії ВПО повертаються до Пенсійного фонду, але не зникають і можуть бути відновлені після проходження ідентифікації.

Кошти внутрішньо переміщених осіб, які не знімали пенсії до 1 січня 2025 року та не проходили ідентифікацію, повертаються до Пенсійного фонду. Водночас ці гроші залишаються у власності громадян і можуть бути відновлені після підтвердження особи. Про це розповіла очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова, передає Еспресо.

«Перш за все потрібно зрозуміти, чому кошти внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які залишилися на рахунках в Ощадбанку, повертаються до Пенсійного фонду.

Відповідно до Закону про Державний бюджет України, залишки коштів на рахунках ВПО в Державному ощадному банку станом на 1 січня 2025 року, якщо пенсія не була отримана, підлягають поверненню до Пенсійного фонду», – пояснила Денісова.

Йдеться про пенсіонерів, яким виплати призначили за постановою Кабміну №637 від 5 листопада 2014 року, але які понад пів року не проходили ідентифікацію і не здійснювали операцій по рахунку.

За її словами, для реалізації цього рішення уряд ухвалив постанову №745, що діє з 1 липня 2025 року. Перерахування коштів здійснюється за графіком Мінфіну та Нацбанку, щоб не загрожувати стабільності банківської системи.

«Йдеться про понад 11 мільярдів гривень. Ці кошти належать пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Вони фізично не можуть скористатися своїми рахунками — ні в Ощадбанку, ні в інших банках, якщо ті не працюють у підконтрольних Україні населених пунктах», – зазначила Денісова.

Вона також припустила, що уряд може тимчасово використовувати ці гроші для виплат іншим пенсіонерам, адже дефіцит Пенсійного фонду залишається проблемою.

«Проте важливо знати, що ці кошти не зникнуть — вони залишаються власністю пенсіонерів. Якщо людина пройде ідентифікацію згідно з новим порядком, вона знову почне отримувати свою пенсію у звичайному режимі», – підкреслила вона.

