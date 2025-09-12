Практика судів
Неотримані пенсії ВПО повертають у Пенсійний фонд — як відновити виплати

19:17, 12 вересня 2025
Неотримані пенсії ВПО повертаються до Пенсійного фонду, але не зникають і можуть бути відновлені після проходження ідентифікації.
19:17, 12 вересня 2025
Кошти внутрішньо переміщених осіб, які не знімали пенсії до 1 січня 2025 року та не проходили ідентифікацію, повертаються до Пенсійного фонду. Водночас ці гроші залишаються у власності громадян і можуть бути відновлені після підтвердження особи. Про це розповіла очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова, передає Еспресо.

«Перш за все потрібно зрозуміти, чому кошти внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які залишилися на рахунках в Ощадбанку, повертаються до Пенсійного фонду.

Відповідно до Закону про Державний бюджет України, залишки коштів на рахунках ВПО в Державному ощадному банку станом на 1 січня 2025 року, якщо пенсія не була отримана, підлягають поверненню до Пенсійного фонду», – пояснила Денісова.

Йдеться про пенсіонерів, яким виплати призначили за постановою Кабміну №637 від 5 листопада 2014 року, але які понад пів року не проходили ідентифікацію і не здійснювали операцій по рахунку.

За її словами, для реалізації цього рішення уряд ухвалив постанову №745, що діє з 1 липня 2025 року. Перерахування коштів здійснюється за графіком Мінфіну та Нацбанку, щоб не загрожувати стабільності банківської системи.

«Йдеться про понад 11 мільярдів гривень. Ці кошти належать пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Вони фізично не можуть скористатися своїми рахунками — ні в Ощадбанку, ні в інших банках, якщо ті не працюють у підконтрольних Україні населених пунктах», – зазначила Денісова.

Вона також припустила, що уряд може тимчасово використовувати ці гроші для виплат іншим пенсіонерам, адже дефіцит Пенсійного фонду залишається проблемою.

«Проте важливо знати, що ці кошти не зникнуть — вони залишаються власністю пенсіонерів. Якщо людина пройде ідентифікацію згідно з новим порядком, вона знову почне отримувати свою пенсію у звичайному режимі», – підкреслила вона.

Обставини, встановлені у провадженні, в якому не беруть участі інші обвинувачені, не повинні мати преюдиціального значення для їхніх справ – Верховний Суд

Статус доказів, використаних в одній справі, повинен залишатися суто відносним, а їх сила має обмежуватися конкретним провадженням.

Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ стосовно обмеження розміру суддівської винагороди з розрахунку прожиткового мінімуму у 2102 гривні

Верховний Суд зазначив, що цього рішення «чекав весь суддівський корпус України», однак тепер все залежить від Конституційного Суду.

Верховний Суд висловився щодо зарахування у період відбування покарання часу перебування засудженого в установі відбування покарання до обрання запобіжного заходу

У касаційній скарзі захисник вказував, що засудженому не зараховано у строк покарання фактичне відбування ним покарання у виправній колонії та строк обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Видатки з бюджету на Мінцифри збільшили з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – набувають сили зміни до бюджету

Бюджет Мінцифри збільшили вдвічі – зміни до закону про держбюджет на 2025 рік.

На Пленумі ВС дискутували, чи мають справи про санкції та оскарження рішень ВРП і ВККС розподілятися на всіх суддів Великої Палати як доповідачів без спеціалізації

Представники адміністративної юрисдикції, зокрема голова КАС ВС Михайло Смокович заявили, що справи, які Велика Палата розглядає як апеляційна інстанція, повинні розподілятися не лише на суддів-«адміністративників» як доповідачів, а на всіх.

