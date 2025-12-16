  1. У світі

Угорщина подала позов проти Суду ЄС через штраф у 200 млн євро

19:20, 16 грудня 2025
Будапешт вимагає компенсації, а не оскарження рішення.
Угорщина подала позов проти Суду ЄС через штраф у 200 млн євро
Угорщина звернулася з позовом проти Суду Європейського Союзу у зв’язку з рішенням оштрафувати країну на 200 млн євро за порушення міграційної політики ЄС. Про це повідомив міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон, передає Telex.

Європейська комісія раніше розпочала процедуру порушення проти Угорщини через правила надання притулку. Справу було передано до Суду ЄС, який у грудні 2020 року ухвалив рішення не на користь угорського уряду. Попри вжиті заходи відповідно до рекомендацій Єврокомісії, угорське законодавство так і не було приведене у повну відповідність до рішення суду.

У результаті Суд ЄС наклав на Угорщину штраф у розмірі 200 млн євро за навмисне обходження правил Євросоюзу щодо надання притулку. Крім того, сума штрафу збільшується на 1 млн євро за кожен день прострочення виплати.

Бенце Тужон наголосив, що йдеться не про оскарження остаточного рішення суду, а про позов щодо відшкодування збитків. За його словами, Договір про функціонування Європейського Союзу передбачає компенсацію шкоди державі-члену у разі, якщо її завдала європейська інституція.

Міністр заявив, що Суд ЄС не дотримався низки правил і принципів, які мав застосувати під час ухвалення рішення, чим, на думку Будапешта, порушив права Угорщини. У зв’язку з цим країна вважає можливим подати позов про відшкодування збитків проти суду.

Тужон також висловив позицію, що рішення Суду ЄС у цій справі було засноване не на юридичних, а на ідеологічних і політичних мотивах.

