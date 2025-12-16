  1. В мире

Венгрия подала иск против Суда ЕС из-за штрафа в 200 млн евро

19:20, 16 декабря 2025
Будапешт требует компенсации, а не обжалования решения.
Венгрия подала иск против Суда ЕС из-за штрафа в 200 млн евро
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Венгрия обратилась с иском против Суда Европейского Союза в связи с решением оштрафовать страну на 200 млн евро за нарушение миграционной политики ЕС. Об этом сообщил министр юстиции Венгрии Бенце Тужон, передает Telex.

Европейская комиссия ранее начала процедуру нарушения против Венгрии из-за правил предоставления убежища. Дело было передано в Суд ЕС, который в декабре 2020 года принял решение не в пользу венгерского правительства. Несмотря на принятые меры в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, венгерское законодательство так и не было приведено в полное соответствие с решением суда.

В результате Суд ЕС наложил на Венгрию штраф в размере 200 млн евро за умышленное обхождение правил Евросоюза по предоставлению убежища. Кроме того, сумма штрафа увеличивается на 1 млн евро за каждый день просрочки выплаты.

Бенце Тужон подчеркнул, что речь идет не об обжаловании окончательного решения суда, а об иске о возмещении убытков. По его словам, Договор о функционировании Европейского Союза предусматривает компенсацию ущерба государству-члену в случае, если он был нанесен европейской институцией.

Министр заявил, что Суд ЕС не соблюдал ряд правил и принципов, которые должен был применить при принятии решения, чем, по мнению Будапешта, нарушил права Венгрии. В связи с этим страна считает возможным подать иск о возмещении убытков против суда.

Тужон также высказал позицию, что решение Суда ЕС по этому делу было основано не на юридических, а на идеологических и политических мотивах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ЕС иск Венгрия штраф / штрафы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]