Венгрия подала иск против Суда ЕС из-за штрафа в 200 млн евро

Будапешт требует компенсации, а не обжалования решения.

Венгрия обратилась с иском против Суда Европейского Союза в связи с решением оштрафовать страну на 200 млн евро за нарушение миграционной политики ЕС. Об этом сообщил министр юстиции Венгрии Бенце Тужон, передает Telex.

Европейская комиссия ранее начала процедуру нарушения против Венгрии из-за правил предоставления убежища. Дело было передано в Суд ЕС, который в декабре 2020 года принял решение не в пользу венгерского правительства. Несмотря на принятые меры в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, венгерское законодательство так и не было приведено в полное соответствие с решением суда.

В результате Суд ЕС наложил на Венгрию штраф в размере 200 млн евро за умышленное обхождение правил Евросоюза по предоставлению убежища. Кроме того, сумма штрафа увеличивается на 1 млн евро за каждый день просрочки выплаты.

Бенце Тужон подчеркнул, что речь идет не об обжаловании окончательного решения суда, а об иске о возмещении убытков. По его словам, Договор о функционировании Европейского Союза предусматривает компенсацию ущерба государству-члену в случае, если он был нанесен европейской институцией.

Министр заявил, что Суд ЕС не соблюдал ряд правил и принципов, которые должен был применить при принятии решения, чем, по мнению Будапешта, нарушил права Венгрии. В связи с этим страна считает возможным подать иск о возмещении убытков против суда.

Тужон также высказал позицию, что решение Суда ЕС по этому делу было основано не на юридических, а на идеологических и политических мотивах.

