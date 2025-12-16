  1. В Україні

Незаконні компенсації за оренду номера в готелі: Верховний Суд підтвердив вирок екснардепу Руслану Сольвару

19:14, 16 грудня 2025
Верховний Суд залишив без змін рішення Апеляційної палати ВАКС, яким екснардепа засуджено до 3 років позбавлення волі.
Незаконні компенсації за оренду номера в готелі: Верховний Суд підтвердив вирок екснардепу Руслану Сольвару
Верховний Суд підтвердив вирок колишньому народному депутату Руслану Сольвару — 3 роки позбавлення волі за отримання незаконних компенсацій. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, Касаційний кримінальний суд у складі ВС підтримав позицію прокурора САП, залишив без задоволення касаційні скарги сторони захисту, а вирок Апеляційної палати ВАКС від 26.08.2024, яким народного депутата VIII скликання Руслана Сольвара визнано винуватим у незаконному отриманні компенсації за винайм номера в готелі «Київ», – без змін.

Таким чином, Верховний Суд підтвердив законність рішення суду.

Як відомо, Руслана Сольвара визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом у розмірі 8500 гривень. Колишній нардеп наразі перебуває в СІЗО.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

ВАКС

